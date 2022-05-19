Стало известно, почему военное положение в Украине собираются продлить на 3 месяца

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский объяснил, почему военное положение в Украине собираются продлить на три месяца.

По его словам, любое контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Однако если выгнать оккупантов удастся раньше, военное положение просто отменят досрочно.

Об этом во время телемарафона "Единые новости" заявил народный депутат от фракции "Слуга Народа" Федор Вениславский.

"С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на территориях, которые он временно контролирует. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому мы должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем", – объяснил Вениславский.

По его словам, есть еще и юридическая составляющая такого решения. Когда глава государства вводит правовой режим военного положения, а парламент утверждает его, Украина должна информировать ООН об ограничениях конституционных прав и свобод, которые вводятся в условиях военного положения.

"Мы дважды продолжали этот режим и каждый раз наши дипломаты обращаются к ООН и объясняют, какие именно ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на 3 месяца. Если до этого удастся освободить Украину, то мы просто отменим военное положение", – объяснил депутат.

Напомним, Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине еще на 90 дней – до 23 августа. Кроме того, глава государства предлагает ВР продлить всеобщую мобилизацию в Украине на тот же срок. В настоящее время проекты законов о продлении действия военного положения и мобилизации направлены на рассмотрение комитета ВР.

Следует отметить, что в Законе Украины "О правовом режиме военного положения" не прописаны ограничения по продлению и сроку военного положения. Поэтому военное положение может длиться столько, сколько будет продолжаться угроза для Украины.

"Ненависть исчезнет, ​​а диктаторы умрут" - Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля

Читайте также: