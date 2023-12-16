Есть ли у России ресурсы воевать еще несколько лет и с какими проблемами она столкнется: мнение нардепа

Российский диктатор Путин может планировать долгую войну и проведение новых наступательных операций, но у него может быть не достаточно достаточных ресурсов.

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Об этом в эфире телемарафона заявил народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

Парламентарий убежден, что российские власти пытаются заниматься запугиванием.

"То, что он (Путин) планирует – это одно, а будут ли у него ресурсы для этого – это другое. Сейчас они запугивают. Они понимают, что им нужно протащить до их выборов так называемых. Затем, я думаю, что будет объявлена дополнительная мобилизация уже не так избирательно, как они это делают для того, чтобы не было таких социальных бунтов, и потом им нужно протащить до выборов в Соединенных Штатах", — заявил Чернев.

Он отметил, что это сейчас основной план Кремля.

"Несмотря на то, что они рисуют сейчас в своих отчетах за прошлый год, мы видим существенное уменьшение поступлений от нефтегазовой отрасли и это, конечно, недополучение в бюджет. До 26-го года экономически, если такая тенденция будет сохраняться, у них ресурсов не будет. Будут человеческие ресурсы, но экономических и военных ресурсов не хватит на это", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опровергает заявления российского диктатора Путина о том, что оккупационная армия "улучшает положение" по всей линии фронта.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин во время "прямой линии" намекнул на оккупацию новых территорий Украины и долгую войну.

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