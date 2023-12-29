В Смеле на Черкасчине возросло количество пострадавших: фото ужасных последствий обстрела

В Черкасской области, куда вечером 29 декабря попали российские террористы, поврежден 51 дом, 9 человек получили ранения.

В Смеле идет ликвидация последствий ракетного удара.

Подробности сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"На эту минуту есть 8 пострадавших, среди них - ребенок. По предварительной информации, поврежден 51 дом. Обследование продолжается", - сообщил он.

В то же время спасатели уточнили, что сейчас известно уже о 9 раненых людях. Один из них в тяжелом состоянии.

В местной школе развернут штаб по оперативному реагированию. Там обустроены места для размещения жителей поврежденных домов, обеспечено питание. Также, говорит Табурец, готовятся места для временного проживания.

Спасатели продолжают обследование разрушенных построек. На месте работают экстренные службы и областная военная администрация.

Ракетный удар по Смеле 29 декабря / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Ракетный удар по Смеле 29 декабря / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Ракетный удар по Смеле 29 декабря / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Ракетный удар по Смеле 29 декабря / Фото: ГСЧС

Ракетный удар по Смеле 29 декабря / Фото: ГСЧС

Ракетный удар по Смеле 29 декабря / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, в пятницу, 29 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкасчине. Оккупанты попали противокорабельной ракетой по жилым домам.

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