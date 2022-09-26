"В смысле? Он че, на Украине": как мать оккупанта отреагировала, что ее сын в плену (видео)

В ответ на информацию, что ее сын в плену, женщина сказала: "и что".
Украинский журналист и блогер Владимир Золкин, берущий интервью у пленных оккупантов, побеседовал с очередным захватчиком.
Юный оккупант из Красноярска, 2001 года, уверял, что проходил срочную службу, а подписать контракт его якобы заставило командование.
Но внимание зрителей привлек тот факт, что мать россиянина, которой дозвонился журналист и дал поговорить с сыном, не поняла, что ее чадо в плену, и эмоционально отреагировала на эту информацию.
Сначала на видео оккупант сквозь слезы говорит со своей семьей по видеосвязи. Мать и отец радостно подбодряют сына, мол "не плачь, прорвемся". Озадаченный журналист не понимает радости россиян.
Далее – диалог и реакция матери.
Золкин: "Сейчас ваш сын успокоится, а я вопрос задам. Когда россияне поймут, что не нужно в Украину идти".
Мать оккупанта: "Что? А зачем такие вопросы задаете?"
Золкин: "Ваш сын пришел убивать наших людей"
Мать оккупанта: "В смысле? Он че, на Украине? Нам сказали, что их вообще не отправят на Украину. Срочников".
Золкин : "Ну, ваш сын в плену".
Мать оккупанта: "Был?".
Золкин: "Есть. Он только сюда попал".
Мать оккупанта: "И что?".
Дальше женщина заверила, что не интересуется политикой, а от отца кроме ругательных слов почти ничего не было слышно.
Напомним, что освобожденные из плена российские оккупанты, которые в интервью украинским гражданским журналистам рассказывали о том, что удивлены хорошим отношением с украинской стороны и отсутствием "нацизма", по возвращении в РФ сразу "переобулись" и заговорили об издевательствах "укров".
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