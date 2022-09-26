"В смысле? Он че, на Украине": как мать оккупанта отреагировала, что ее сын в плену (видео)

В ответ на информацию, что ее сын в плену, женщина сказала: "и что".

Украинский журналист и блогер Владимир Золкин, берущий интервью у пленных оккупантов, побеседовал с очередным захватчиком.

Юный оккупант из Красноярска, 2001 года, уверял, что проходил срочную службу, а подписать контракт его якобы заставило командование.

Но внимание зрителей привлек тот факт, что мать россиянина, которой дозвонился журналист и дал поговорить с сыном, не поняла, что ее чадо в плену, и эмоционально отреагировала на эту информацию.

Сначала на видео оккупант сквозь слезы говорит со своей семьей по видеосвязи. Мать и отец радостно подбодряют сына, мол "не плачь, прорвемся". Озадаченный журналист не понимает радости россиян.

Далее – диалог и реакция матери.

Золкин: "Сейчас ваш сын успокоится, а я вопрос задам. Когда россияне поймут, что не нужно в Украину идти".

Мать оккупанта: "Что? А зачем такие вопросы задаете?"

Золкин: "Ваш сын пришел убивать наших людей"

Мать оккупанта: "В смысле? Он че, на Украине? Нам сказали, что их вообще не отправят на Украину. Срочников".

Золкин : "Ну, ваш сын в плену".

Мать оккупанта: "Был?".

Золкин: "Есть. Он только сюда попал".

Мать оккупанта: "И что?".

Дальше женщина заверила, что не интересуется политикой, а от отца кроме ругательных слов почти ничего не было слышно.