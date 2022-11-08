В СНБО назвали главное условие для переговоров с Россией и гарантию его выполнения

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главное условие для переговоров с Россией – это восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности в Twitter.

"Россия, переговоры. Главное условие президента Украины – восстановление территориальной целостности Украины. Гарантия исполнения – современное ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия – действия на упреждение", — написал он.

Данилов подчеркнул, что российские ракеты должны быть уничтожены к моменту запуска в воздухе, на земле и море.

Переговоры между Украиной и Россией

В последнее время все активнее звучали заявления о возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией для завершения войны. Так президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Украина и Россия должны вернуться за стол переговоров. Впрочем, потом добавил, что "мир в Украине возможен тогда, когда это решат украинцы".

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что время, когда нужно будет начинать переговоры с Россией, будет решать Украина. В США подчеркнули, что переговоры должны начаться только на условиях Украины.

Впоследствии газета La Repubblica написала, что США и НАТО допускают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, если Украина отвоюет Херсон.

Комментируя это, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что деоккупация Херсона вряд ли станет прямым поводом для переговоров с Россией, но освобождение какой-либо из оккупированных территорий позволит Киеву настаивать на полном выводе войск оккупантов для возобновления диалога.

В то же время эксперты Института изучения войны считают, что Путин все еще не готов заканчивать войну и садиться за стол переговоров. Диктатор все еще надеется достичь своих целей, ради которых он начал войну.

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