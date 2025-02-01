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В СНБО назвали количество стратегических объектов РФ, атакованных за январь

В СНБО назвали количество стратегических объектов РФ, атакованных за январь

В СНБО назвали количество стратегических объектов РФ, атакованных за январь

Пожар на нефтебазе РФ

Враг продолжает нести потери на собственной территории.

За месяц в России атак подверглись более 25 стратегическим объектам. Это нефтебазы, НПЗ и разные заводы.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"За январь на территории РФ были атакованы более 25 стратегических объектов, включая нефтебазы, НПЗ, заводы, которые важны для оборонки", — подчеркнул он.

Ранее говорилось, что Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ приостановил работу после атак. Там повреждено оборудование.

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