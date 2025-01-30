В СНБО объяснили, что позволит лишить Россию возможности воевать

Диктатор отчаянно пытается повлиять на ситуацию, потому что времени осталось немного.
Так, Путин имеет ресурсы на интенсивную войну в течение 2025 года. Санкции против российской энергетики, физическое уничтожение НПЗ, прекращение покупки энергоресурсов позволит обрушить возможность РФ воевать.
Об этом пишет руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
У России не будет хватать денег
Фонд национального благосостояния России будет исчерпан при нынешних расходах на войну и санкциях по сравнению с концом 2025-начала 2026 годов. В дальнейшем государство-агрессор будет тратить то, что будет зарабатывать.
"А без реализации нефти и энергоресурсов РФ вернется к "куриным ножкам Буша", — акцентировал Коваленко.
Именно поэтому, добавляет он, Россия сейчас пытается найти голоса в ЕС, которые будут продвигать покупку их энергоресурсов, ослабление санкций и продвигать любые подобные идеи своей агентуры везде, где может. Как отмечают в СНБО, чтобы лишить Россию возможности вести войну, нужны:
- санкции против российской энергетики;
- физическое уничтожение НПЗ врага;
- создание условий, когда Индия и Китай будут приостанавливать покупку энергоресурсов, как сейчас и в условиях санкций против танкерного флота.
"У Путина есть год и он пытается качать эту комбинацию (меры, направленные на снижение потенциала РФ – ред.) изо всех сил", – завершил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Ранее Коваленко объяснил, как можно принудить Россию к переговорам.
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