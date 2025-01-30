В СНБО объяснили, что позволит лишить Россию возможности воевать

Диктатор отчаянно пытается повлиять на ситуацию, потому что времени осталось немного.

Так, Путин имеет ресурсы на интенсивную войну в течение 2025 года. Санкции против российской энергетики, физическое уничтожение НПЗ, прекращение покупки энергоресурсов позволит обрушить возможность РФ воевать.

Об этом пишет руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

У России не будет хватать денег

Фонд национального благосостояния России будет исчерпан при нынешних расходах на войну и санкциях по сравнению с концом 2025-начала 2026 годов. В дальнейшем государство-агрессор будет тратить то, что будет зарабатывать.

"А без реализации нефти и энергоресурсов РФ вернется к "куриным ножкам Буша", — акцентировал Коваленко.

Именно поэтому, добавляет он, Россия сейчас пытается найти голоса в ЕС, которые будут продвигать покупку их энергоресурсов, ослабление санкций и продвигать любые подобные идеи своей агентуры везде, где может. Как отмечают в СНБО, чтобы лишить Россию возможности вести войну, нужны:

санкции против российской энергетики;

физическое уничтожение НПЗ врага;

создание условий, когда Индия и Китай будут приостанавливать покупку энергоресурсов, как сейчас и в условиях санкций против танкерного флота.

"У Путина есть год и он пытается качать эту комбинацию (меры, направленные на снижение потенциала РФ – ред.) изо всех сил", – завершил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Ранее Коваленко объяснил, как можно принудить Россию к переговорам.

Читайте также: