В СНБО объяснили, какую концепцию врага удалось сломать на переговорах в Саудовской Аравии

Весь российский пропагандистский нарратив на Запад, построенный сейчас вокруг тезиса "Украина не хочет мира". На переговорах в Джидде удалось окончательно сломать россиянам эту концепцию, в которую они уже вложили и деньги и пропагандистские силы.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Ведь теперь, если они тянуть будут время или не согласятся на прекращение огня, для всех окончательно станет аксиомой, что исключительно Россия была, есть и остается главным преступником", — подчеркнул он.

Напомним, вчера, 11 марта, в Саудовской Аравии состоялись переговоры между Украиной и США. Стороны обсудили вопросы прекращения огня и достижения мира.

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