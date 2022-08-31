В СНБО объяснили, почему Путин до сих пор не отправил в отставку министра обороны РФ Шойгу

Министерство обороны Великобритании сообщало, что Сергей Шойгу фактически отстранен от реального руководства войсками в Украине, а о ходе войны Путина информируют оперативные командиры, непосредственно отвечающие за боевые действия.

По мнению близких к Генштабу ВС РФ источников, Сергей Шойгу еще не отправлен в отставку только потому, что Путин в трудный момент не хочет менять министра обороны. Но настаивают, что как только будет подобрана другая кандидатура, его заменят.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В ЦПД прокомментировали данные разведки Минобороны Великобритании, что Шойгу фактически отстранили от реального руководства войсками РФ на войне в Украине.

"Именно Шойгу уверял Путина в шатком положении власти в Киеве и в том, что украинские регионы, как только им дадут такую возможность, готовы отбросить ее и поддержать Москву. Он обещал Путину решить все поставленные в Украине задачи составом армии мирного времени — без общей мобилизации и как результат – обещания остались невыполненными, а задача в трехдневный срок взять Киев нерешенной. Неудачи российской армии в Украине военные связывают с некомпетентностью не имеющего военного образования и опыта Шойгу, ведь большую часть своей карьеры он провел в строительной отрасли и в министерстве по чрезвычайным ситуациям", — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что Путин возлагал на него большие надежды.

Также на временно оккупированной части Херсонской области возникла негласная "борьба за власть" между ставленниками Шойгу и ФСБ России. Известно, что люди Шойгу отомстили ФСБ за обыски, не предупредив их об ударах ВСУ по казармам.

Напомним, эксперт рассказал, поможет ли отстранение Шойгу достичь армии Путина успеха в войне.

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