В СНБО объяснили, почему Путину не удастся разделить Украину по "корейскому сценарию"

В СНБО объяснили, почему Путину не удастся разделить Украину по "корейскому сценарию"

Среди причин поражения Путына — украинский народ никогда не примет диктаторский режим.

Президент страны-агрессорки Владимир Путин хочет разделить Украину на две части. Однако Центр противодействия дезинформации при СНБО считает, что в Украине невозможен "корейский сценарий".

Об этом говорится на официальной странице телеграмм-канала Центра противодействия дезинформации при СНБО.

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Отмечается, попытки диктатора Путина поделить Украину, как Корею, обречены на поражение. Именно потому, что:

После Второй мировой войны Корейский полуостров был только освободившейся от японских колонизаторов территорией. Таким образом, отсутствие собственного правительства и армии в Корее позволило СССР и США разделить страну на две разные части и навязать собственную политику местным. Украина является суверенным независимым государством с законно избранным Правительством во главе с президентом и армией, которая уже 33-й день борется с российскими оккупантами.

во главе с президентом и армией, которая уже 33-й день борется с российскими оккупантами. В отличие от корейцев, украинский народ никогда не примет диктаторский режим. Это подтверждают многочисленные митинги и против местного населения на оккупированных территориях Украины.

Ранее о том, что Путин может попытаться разделить Украину по "корейскому сценарию", сообщил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

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