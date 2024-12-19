В СНБО объяснили важность поражения Новошахтинского НПЗ: подробности

Ночью 19 декабря Новошахтинский НПЗ в Ростовской области атаковали дроны. Завод играет важную роль для оборонной промышленности страны-агрессора России.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

НПЗ обеспечивает поставку топлива для российских танков, бронемашин и авиации.

"Близость завода к границе с Украиной делает его важным для российской логистики войны", – подчеркнул Коваленко.

Напомним, в Сети говорится, что в Новошахтинске на НПЗ под дроновый удар могла попасть установка ЭЛОУ-АВТ-2,5.

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