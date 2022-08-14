В СНБО опровергли фейки Кремля о "бесполезной" помощи Украине от США

Кремлевская пропаганда на этой неделе через иностранных спикеров и медиа распространяла очередные фейки.

На этот раз, в частности, о "бесполезности" поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, участник группы Pink Floyd Р. Уотерс в интервью CNN обвинил президента США Джо Байдена в том, что он не пытается уговорить президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Также певец добавил, что НАТО "спровоцировало" Путина на войну с Украиной.

Американский журналист Б. Свонн настаивает на том, что американцы зря платят за "демократию" в Украине, а санкции против РФ не действуют.

Издание The American Conservative опубликовало материал известного своей созвучной пропаганде РФ риторикой эксперта Д. Бендоу, в котором тот отмечает, что призывы Владимира Зеленского о признании России государством-спонсором терроризма "лишь усложняют переговоры с Кремлем".

" На фоне успехов ВСУ враг пытается временно "заморозить" конфликт, заставив Украину сесть за стол переговоров на выгодных для Москвы условиях", — подчеркивают в СНБО.

Напомним, в Одесской ОВА опровергли заявления об угрозе голода и дефиците продовольствия.

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