Кремлевская пропаганда на этой неделе через иностранных спикеров и медиа распространяла очередные фейки.
На этот раз, в частности, о "бесполезности" поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Так, участник группы Pink Floyd Р. Уотерс в интервью CNN обвинил президента США Джо Байдена в том, что он не пытается уговорить президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Также певец добавил, что НАТО "спровоцировало" Путина на войну с Украиной.
Американский журналист Б. Свонн настаивает на том, что американцы зря платят за "демократию" в Украине, а санкции против РФ не действуют.
Издание The American Conservative опубликовало материал известного своей созвучной пропаганде РФ риторикой эксперта Д. Бендоу, в котором тот отмечает, что призывы Владимира Зеленского о признании России государством-спонсором терроризма "лишь усложняют переговоры с Кремлем".
" На фоне успехов ВСУ враг пытается временно "заморозить" конфликт, заставив Украину сесть за стол переговоров на выгодных для Москвы условиях", — подчеркивают в СНБО.
Напомним, в Одесской ОВА опровергли заявления об угрозе голода и дефиците продовольствия.
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