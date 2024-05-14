В СНБО опровергли фейки РФ о "взятии" Волчанская и якобы отсутствие оборонных фортификаций

В Центре противодействия дезинформации рассказали, как оккупанты распространяют ложь и "масштабируют" свое наступление на Харьковщине.

Директор Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию о наступлении оккупационных войск в Харьковской области и подчеркнул, что ключевая цель россиян – масштабировать свои действия в пограничье до иллюзий о "полноценном наступлении" на Харьков.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Это то, что они сейчас делают. Учитывая то, что в пограничные у нас расположен город Волчанск, на который они пытаются наступать. Поэтому они и говорят, что якобы там в пограничной области нет никаких линий обороны. Но кто-то, кто разбирается в военном деле, должно знать, что построить на линии границы, которая постоянно под прицелом вражеских дронов, артиллерии и авиации – это невозможно в принципе. Потому что вся техника и люди будут уничтожаться. Соответственно линии обороны построены на определенных рубежах с учетом высот, рельефа. Бетонированные укрепления есть, это может быть 5 или 10 километров от границы", - рассказал Коваленко.

Директор Центра противодействия дезинформации также подчеркнул, что россияне, несмотря на все свои заявления, не захватили Волчанск.

"То же они заявляют и по фортификационным сооружениям. Если все так плохо, то почему у россиянам не удается. Такой вопрос возникает у нас", - резюмировал Андрей Коваленко.

Напомним, Буданов прокомментировал наступление РФ в Харьковской области и рассказал, что оккупанты заблокированы на рубежах.

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