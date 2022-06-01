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В СНБО опровергли заявления пропагандистов, что РФ якобы не блокирует вывоз продовольствия из Украины

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В СНБО опровергли заявления пропагандистов, что РФ якобы не блокирует вывоз продовольствия из Украины

Фото: pixabay.com

Российские пропагандисты начали распространять заявления, что власти РФ сделали все для того, чтобы можно было вывезти продовольствие из Украины. По их заявлениям сейчас все зависит от украинского правительства.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО объяснили, почему это не так, и каким образом Россия блокирует вывоз продовольствия.

Об этом ЦПИ сообщил в Telegram.

Как говорится, 90% продовольственного экспорта Украина осуществляла морем. В настоящее время эта территория контролируется кораблями и подлодками РФ.

Россия готова пропустить корабли с продовольствием только в том случае, если Украина разминирует прибрежную зону. Впрочем, страна-агрессор не дает гарантий, что не будет нападать с моря.

"Внимание — это манипуляция, ведь пропагандисты РФ транслируют на Запад обвинения в адрес Украины и ждут поддержки стран, зависимых от украинского зерна", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что основной нарратив, продвигаемый российскими средствами массовой пропаганды – "Путин упростил предоставление гражданства сиротам из Украины".

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