В СНБО отреагировали на условия Путина по поводу переговоров и намеки на "капитуляцию Украины"

Поведение диктатора лишь усиливает вероятность кризиса в РФ в последующие десятилетия с последующим разделением страны на национальные образования в течение 50 лет.

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает ставить какие-то условия по поводу переговоров и намекать на какую-то "капитуляцию Украины". Он попытается воевать в течение 2025 года и торговаться.

Об этом пишет руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Путин действует на грани идиотизма

Как отмечает Коваленко, в то же время Трамп говорит о том, что не заключая соглашение Путин уничтожает Россию.

"Посмотрите, мол, на их экономику и инфляцию. И продолжает намекать на тарифы, удешевление цен, и на экспорт американских энергоресурсов, что обрушит цены на российские, а также ударит по Ирану", — добавил руководитель ЦПД.

Он отмечает: Путин действует на грани идиотизма и постарается воевать в течение 2025 года и торговаться.

"Такое поведение лишь усугубляет вероятность кризиса в РФ в последующие десятилетия с последующим разделением страны на национальные образования в течение 50 лет, поскольку сейчас РФ сжигает ресурсы ради нереалистичных идей режима", — отметил Коваленко.

В то же время режим не предлагает никаких альтернатив своему населению. Но если смотреть на этническую карту РФ, в мире без альтернатив республики могут начать искать эти альтернативы сами.

"Помимо власти, которая хоть сейчас и выглядит монолитной и только будет усиливать цензуру и контроль, и в условиях дефицита ресурсов от центра этнические элиты будут постепенно откалываться и искать друзей за пределами пока еще карты РФ", — завершил руководитель ЦПД СНБО.

Напомним, президент-диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Кремль готов вести переговоры с Соединенными Штатами по поводу войны в Украине. Впрочем, при полной капитуляции Украины.

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