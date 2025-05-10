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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

В СНБО оценили логику России по поводу 30-дневного перемирья

Диктатор Путин и дальше будет накапливать ресурсы, чтобы продолжать военную агрессию против Украины.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Война России против Украины

Война России против Украины / © ТСН

Россия не намерена прекращать войну после 30-дневного перемирия. Государство-агрессорка продолжает показывать, что не хочет мира

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Логика Москвы: вы откажитесь от оружия, а мы согласимся на 30 дней, правда фронт останавливать не будем, в КНДР и дальше будем брать боеприпасы, ну и через 30 дней тоже не остановимся и придумаем как продолжить войну дальше. Не знаю, на кого это рассчитано. Россия продолжает показывать."

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие КНДР в войне России против Украины является «законным» и «обоснованным», назвав это проявлением суверенного права в поддержку «братского народа».

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Дата публикации
Количество просмотров
202
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