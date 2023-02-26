В СНБО ответили, почему украинцев не предупредили о полномасштабной войне

Данилов подчеркнул, что война началась тогда, когда Путин ворвался на украинский Крымский полуостров.

У украинской власти было несколько дат начала полномасштабной войны. Поэтому никто не мог спрогнозировать, когда враг пойдет в наступление и на каких направлениях.

Об этом сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов во время марафона " Радио Свобода ".

"Было несколько сценариев относительно начала войны. Дат было много. Было на 22-е, у нас уже была карта псковских десантников", — говорит Данилов.

По его словам, Украина получала множество дат-предупреждений от западных партнеров. Сначала о нападении говорили в ноябре, потом – в декабре, потом называли 15 января. Этих дат было много.

"Крайняя, когда мы поняли, что это было на 22-е, это когда мы уже имели после вторжения картину, карту псковских десантников, одной из частей псковских десантников, которая непосредственно должна была заходить по тому маршруту, который был на этой карте", — объясняет секретарь СНБО.

Данилов добавил, что действительно прямого предупреждения о планах России начать полномасштабное предупреждение со дня на день не было, но 23 февраля Украина ввела чрезвычайное положение.

Также Данилов подчеркнул, что 24 февраля 2022 года — не начало войны, она началась тогда, когда Путин ворвался на украинский Крымский полуостров.

Напомним, что ранее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что "великий народ" России также страдает от войны вызвало гневный ответ секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

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