В СНБО предупредили о возможных провокациях России в ОРДО в День защиты детей

В ходе массовых мероприятий Россия может устроить провокации.
Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает, что Россия может устроить провокации на массовых мероприятиях 1 июня в День защиты детей в ОРДО и обвинить в этом военных Украины.
Об этом ЦПД сообщил в Telegram.
"Пропаганда России снова будет пытаться переложить ответственность за обстрелы на ВСУ. Поэтому Центр призывает быть особенно внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги. Если вы услышали сигнал, немедленно следуйте в укрытия", — говорится в сообщении.
Там также напомнили, что каждый с помощью сайта может послать уведомления жителям временно оккупированных территорий и помочь им сохранить жизнь.
Напомним, в Украине за 97 дней широкомасштабной войны жертвами российских оккупантов стали 689 детей.
Читайте также:
- Маленькие защитники: украинские дети своими поступками и высказываниями вдохновляют взрослых на борьбу
- День защиты детей в Киеве: какие мероприятия пройдут 1 июня
- Дмитрий Гордон шокировал видео, где маленький россиянин жестоко избивает свою воспитательницу