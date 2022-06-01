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В СНБО предупредили о возможных провокациях России в ОРДО в День защиты детей

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В СНБО предупредили о возможных провокациях России в ОРДО в День защиты детей

Фото: пресс-служба канала "1+1"

В ходе массовых мероприятий Россия может устроить провокации.

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает, что Россия может устроить провокации на массовых мероприятиях 1 июня в День защиты детей в ОРДО и обвинить в этом военных Украины.

Об этом ЦПД сообщил в Telegram.

"Пропаганда России снова будет пытаться переложить ответственность за обстрелы на ВСУ. Поэтому Центр призывает быть особенно внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги. Если вы услышали сигнал, немедленно следуйте в укрытия", — говорится в сообщении.

Там также напомнили, что каждый с помощью сайта может послать уведомления жителям временно оккупированных территорий и помочь им сохранить жизнь.

Напомним, в Украине за 97 дней широкомасштабной войны жертвами российских оккупантов стали 689 детей.

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