В СНБО призвали украинцев быть осторожными во время поминальных дней: есть угроза обстрелов

В СНБО призвали украинцев быть осторожными во время поминальных дней: есть угроза обстрелов

Людей просят воздержаться от массовых скоплений и не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о возможных провокациях россиян во время поминальных дней в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба.

В СНБО отметили, что Радоница (Проводы, Родительская суббота) в Украине в этом году приходится на 3 мая, хотя в разных регионах страны есть свои традиции.

Однако украинцы чаще всего приходят почтить память своих родных в выходные дни. Поэтому в этом году провода будут проходить в разных уголках Украины, начиная с 30 апреля.

"В минувшие выходные оккупанты своими действиями показали, что не считают Пасху праздником примирения и совершали обстрелы мирного населения крылатыми ракетами по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

В связи с возможными провокациями со стороны российской армии в поминальные дни и возможными ракетными обстрелами украинцам рекомендуют:

- воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях и кладбищах;

- в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать в бомбоубежище или укрытие.

Напомним, российские пропагандисты распространили фейк о том, что якобы Польша в мае планирует захватить западные области Украины.

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