В СНБО прокомментировали планы россиян запускать по Украине не менее 500 дронов

В СНБО прокомментировали информацию ГУР о планах россиян запускать по Украине не менее 500 дронов. РФ наращивает производство БПЛА – "Шахедов", приманок и другие типы беспилотников.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Сейчас количество пусков действительно выросло. И единственное, объяснил Коваленко, от чего зависит количество пусков – это экипажи БПЛА в РФ, соответственно, от количества людей.

"Планы по увеличению экипажей и пусков дронов – это не единственные признаки того, что РФ на самом деле не желает никакого мира", – заключил Коваленко.

Напомним, российская армия атаковала Украину 83-ми беспилотниками разных типов в ночь на 3 марта.

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