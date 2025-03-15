В СНБО раскрыли планы россиян относительно Сумщины: что известно

Россияне действительно готовятся к более активным действиям в пограничных и накапливают силы для удара по Сумщине.

В Совете нацбезопасности и обороны раскрыли планы россиян относительно Сумщины.

Об этом подробнее рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко на своем Telegram-канале.

"Россияне действительно готовятся к более активным действиям в пограничные Сумщины и накапливают силы для удара по Сумщине. Не надо путать это с наступлением на Сумы – враг действует в пограничные, несет потери от Сил обороны, но готовится к новым ударам", – написал он.

Коваленко подчеркнул, что эти вещи Путин совершает, пытаясь затягивать с прекращением огня, которое предлагают США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вдоль восточной границы Украины российская армия накапливает силы. Это свидетельствует о том, что оккупанты стремятся нанести удары по территории Сумской области.

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