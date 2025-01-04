Беспилотники атаковали торговый порт Усть-Луга в РФ: чем он важен

В ночь на 4 января неизвестные беспилотники совершили атаку на крупнейший морской торговый порт Усть-Луга, расположенный в Ленинградской области России.

О том, чем он важен, рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Стратегическое значение порта для России

Обход санкций и экономическая роль Порт Усть-Луга стал одной из главных точек для экспорта российской нефти, газа, угля и других стратегических ресурсов после введения международных санкций. Это позволяет финансировать военные операции России, невзирая на экономические ограничения.

Милитаризация Балтийского региона: Усть-Луга расположена в ключевой точке Балтийского моря, что позволяет России сохранять военно-морское присутствие в этом регионе. Порт также используется для транспортировки грузов, необходимых для военных нужд.

Альтернатива европейским торговым путям: С потерями доступа к европейским портам из-за санкций, Усть-Луга стала основным узлом для перевалки товаров, идущих в Азию, в частности, в Китай и Индию. Это позволяет России сохранять связь с международными рынками.

Политический рычаг давления Порт также служит важным инструментом для России в политической борьбе со странами Балтии, Польшей и другими государствами региона, контролируя важные морские перевозки и линии снабжения.

Фото: Google Maps

Также он рассказал, что порт Усть-Луга не только важная составляющая экономической стратегии России, но и неотъемлемая часть ее военной и политической устойчивости в условиях международной изоляции.

Напомним, вновь созданную скандальную 155-ю механизированную бригаду могут прикомандировать к более опытным подразделениям, защищающим Покровск.

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