В СНБО рассказали, как кремлевские пропагандисты превратились в иностранных "наблюдателей на референдумах"

В СНБО назвали имена иностранцев, которые помогали проводить так называемые "референдумы".

Российская пропаганда доложила, что на псевдореферендуме на временно оккупированных Россией украинских территориях присутствовало более 100 иностранных "наблюдателей" из 40 стран.

Центр противодействия дезинформации назвал имена и рассказал о так называемых иностранных "наблюдателях".

По данным ЦПИ, всего в информационном пространстве России в качестве иностранных "наблюдателей" упоминалось менее 10 человек, известных своими давними связями с Российской Федерацией и Владимиром Путиным.

Список иностранных "наблюдателей" и их основные тезисы по "итогам" псевдореферендумов:

Деян Мирович – профессор международного права из Сербии, открыто поддерживающий путинский режим.

"Это действительно демократический процесс".

Тьерри Сен-Жермес – французский публицист, который в последние годы активно сотрудничает с росСМИ.

"Крупные французские медиа специально игнорируют этот важный референдум".

Любица Блашкова – президент Словацкой ассоциации выпускников российских и советских вузов.

"Англосаксы пытаются разъединить славян – Россия объединяет".

Элизео Берлиози – итальянский журналист, который долгое время работает на RT-international

"Никто никого не заставляет голосовать, все тихо и спокойно".

Андре Мишель Клод Шанклю – лидер ассоциации "Франция-Россия", заявляет, что войну в Украине развязали Вашингтон и НАТО

"Россия борется с нацизмом, Россия – многонациональная страна".

Томас Рёппер – более 20 лет проживает в России.

"На референдумах люди голосовали с душой".

Напомним, в Минэнерго готовятся к ударам России по критической инфраструктуре Украины.

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