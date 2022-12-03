В СНБО развеяли фейк пропагандистов РФ о множестве погибших украинских военных под Бахмутом

В Центре противодействия дезинформации объяснили, каая на самом деле ситуация в районе Бахмута.

Российские пропагандисты распространяют тезис о том, что украинское руководство якобы даже не считает тела погибших в районе Бахмута.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ).

"Враждебные Telegram-каналы распространяют слова командира добробата "Свобода" Петра Кузика, который в интервью украинскому медиа "НВ" заявил, что украинское руководство якобы даже не считает тела погибших в районе Бахмута, поскольку потери там просто колоссальные. Это предложение было вырвано из контекста. В полной версии статьи Кузик под словом "они" подразумевает россиян, поэтому созданные публикации являются фейковыми", — предупреждает ЦПИ.

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Отмечается, что тактикой России в районе Бахмута является огневой вал и набеги на позиции украинских военных большим количеством живой силы. Потому потери есть с обеих сторон, и это понятно.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждает: "Они [россияне] кладут сотни людей в надежде, что им удастся ослабить нашу оборону… Ничего не меняется в орде. Люди там были "мясом" всегда, такими и останутся, пока не поднимут голову".

Также аналитики NYT утверждают: "учитывая деградацию российских войск и нехватку боеприпасов после ряда неудач, эта цель [удержание Бахмута] выглядит маловероятной, особенно после потери ими плацдарма на Северо-Востоке".

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские войска в Бахмуте хотят повторить то же, что было в Северодонецке и заставить украинские силы покинуть город.

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