В СНБО сообщают, что Россия начала проведение терактов на своей территории: о каких случаях уже известно

В СНБО сообщают, что Россия начала проведение терактов на своей территории: о каких случаях уже известно

Известно, что за сутки на территории России произошло по меньшей мере два "теракта".

Спецслужбы российской федерации приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ и обвинения ВСУ.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

По данным Совбеза, по состоянию на 14 апреля на российском пограничном произошло уже несколько "терактов", в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.

пропагандистские СМИ, со ссылкой на губернатора Курской области, заявили, что 13:04 произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. Отмечается, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории;

заявили, что 13:04 произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. Отмечается, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории; ФСБ РФ сообщила, что 14.04 со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области, в результате обстрела которого были повреждены два автомобиля, никто не пострадал.

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Напомним, ранее ЦПИ при СНБО Украины предупреждал, что Россия преследует цель совершить серии террористических актов на российской пограничной границе.

Как сообщалось, в четверг, 14 апреля, пропагандистские СМИ со ссылкой на ФСБ заявили об обстреле пограничного пункта пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе Брянской области.

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