В СНБО сообщают, что Россия начала проведение терактов на своей территории: о каких случаях уже известно

Известно, что за сутки на территории России произошло по меньшей мере два "теракта".
Спецслужбы российской федерации приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ и обвинения ВСУ.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
По данным Совбеза, по состоянию на 14 апреля на российском пограничном произошло уже несколько "терактов", в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.
- пропагандистские СМИ, со ссылкой на губернатора Курской области, заявили, что 13:04 произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. Отмечается, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории;
- ФСБ РФ сообщила, что 14.04 со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области, в результате обстрела которого были повреждены два автомобиля, никто не пострадал.
Напомним, ранее ЦПИ при СНБО Украины предупреждал, что Россия преследует цель совершить серии террористических актов на российской пограничной границе.
Как сообщалось, в четверг, 14 апреля, пропагандистские СМИ со ссылкой на ФСБ заявили об обстреле пограничного пункта пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе Брянской области.
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