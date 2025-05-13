В СНБО высмеяли Путина и россиян из-за отказа прекращать огонь: "Больные головой"

Владимир Путин / © Associated Press

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В СНБО прокомментировали отказ президента РФ Владимира Путина прекращать огонь. По убеждению Андрея Коваленко, диктатор выглядит неадекватно.

Об этом пишет руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

«Насколько же неадекватно выглядит Путин сейчас, учитывая полную неспособность России достичь его главной цели — уничтожение Украины — ни военным путем, ни политическим», — подчеркнул он.

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При этом диктатор запускает «Шахеды» по украинским городам. По словам Коваленко, Путин отказывается прекращать огонь из-за собственных комплексов, отграничиваясь от реальности.

«Там вся российская народность больна всей головой, как и он», — констатировал руководитель ЦПИ СНБО.

Зачем Путину переговоры

Переговоры Украины и России могут пройти 15 мая в Стамбуле (Турция). Однако им предшествует принятие 30-дневного прекращения огня, которое предложила Украина, ЕС и США. Китай поддерживает инициативу, впрочем, Россия пока не соглашается. Владимир Путин одновременно говорит о переговорах и продолжает наступательные действия.

Германия и Франция выдвинули ультиматум: если РФ не согласится на перемирие, обещают ввести против нее санкции. В то же время Дональд Трамп уже говорит, что встреча между Россией и Украиной в четверг очень важна и может иметь положительные результаты.

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По словам Олега Жданова, перспектива переговоров со стороны России одна: максимально затянуть время для того, чтобы Путин мог провести летнюю военную кампанию. Фактически глава Кремля своим заявлением пытается сформировать новую переговорную площадку, объясняет эксперт.

«Уже политологи нашли такой термин, как „неподготовленные переговоры“. Когда каждая из сторон будет постоянно говорить, что мы не готовы, мы делегацию не сформировали, предложения еще не согласовали или не рассматривали. Таким образом, с одной стороны, Путин — инициатор, он перехватил инициативу, а с другой — он будет максимально затягивать эти переговоры», — говорит Олег Жданов.

Переговоры идут, вместе с тем война продолжается, и Россия продолжает захватывать территории. По мнению Олега Жданова, Путин не остановится, пока не захватит области, вписавшиеся в российскую конституцию.

Ранее речь шла о том, удастся ли Путину переиграть союзников.

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