В Софии Киевской оживили самый древний в Украине бронзовый "колокол Мазепы"

Он не звонил уже несколько десятилетий.
Благовест вместо набата — накануне в Софии Киевской оживили самый древний в Украине бронзовый колокол, колокол – Мазепы.
Об этом говорится в ТСН.
Отец Иван Сидор, в декабре 2013 года – молодой священник, который избивал в набат Михайловского монастыря, когда Майдан атаковал Беркут. На этот раз «будит» исторический колокол.
Колокольный звон Мазепа — двухтонный бронзовый великан, молчавший последние десятилетия – музейный экспонат. "Он начала ХVIII века и он сейчас не используется", — объясняет заместитель генерального директора заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.
«Мазепы слышал (колокол – ред), поскольку после установления этого колокола Мазепа еще четыре года был гетманом Украины. Безусловно, слышал», — констатирует заведующий Софийским собором Игорь Нетудыхаткин.
Софийский музей сейчас закрыт, большинство сотрудников работают дистанционно или эвакуировались. Оживлять колокол приходится вчетвером. Рядом с Мазепой еще три колокола, меньше. Отец Иван настаивает, что их тоже нужно задействовать.
«Это должен быть благовест, как вы думаете? Когда был Майдан и я бил набат, я не знал, что я это бил набат, это уже потом окрестили, я звонил как на службу. На службу звонится в ритм, энергично, весело… То, что нужно сейчас Украине. Мы же не звоним похоронный звон, нам нужно наоборот поддержать», – говорит священник.
Отец Иван пытается поймать правильное звучание и зазвучит Мазепа.
Софийская площадь почти пуста: утренние сирены устрашили киевлян, что сюда приходят прогуляться. Отца Ивана это не смущает: говорит, для зрителей устроит перезвон снова, после победы. «Колокол — это как символ того, что эта победа будет», — говорит отец Иван.
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