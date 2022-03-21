В Софии Киевской оживили самый древний в Украине бронзовый "колокол Мазепы"

Он не звонил уже несколько десятилетий.

Благовест вместо набата — накануне в Софии Киевской оживили самый древний в Украине бронзовый колокол, колокол – Мазепы.

Об этом говорится в ТСН.

Отец Иван Сидор, в декабре 2013 года – молодой священник, который избивал в набат Михайловского монастыря, когда Майдан атаковал Беркут. На этот раз «будит» исторический колокол.

Колокольный звон Мазепа — двухтонный бронзовый великан, молчавший последние десятилетия – музейный экспонат. "Он начала ХVIII века и он сейчас не используется", — объясняет заместитель генерального директора заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

«Мазепы слышал (колокол – ред), поскольку после установления этого колокола Мазепа еще четыре года был гетманом Украины. Безусловно, слышал», — констатирует заведующий Софийским собором Игорь Нетудыхаткин.

Софийский музей сейчас закрыт, большинство сотрудников работают дистанционно или эвакуировались. Оживлять колокол приходится вчетвером. Рядом с Мазепой еще три колокола, меньше. Отец Иван настаивает, что их тоже нужно задействовать.

В Софии Киевской оживили самый древний бронзовый звон в Украине

«Это должен быть благовест, как вы думаете? Когда был Майдан и я бил набат, я не знал, что я это бил набат, это уже потом окрестили, я звонил как на службу. На службу звонится в ритм, энергично, весело… То, что нужно сейчас Украине. Мы же не звоним похоронный звон, нам нужно наоборот поддержать», – говорит священник.

Отец Иван пытается поймать правильное звучание и зазвучит Мазепа.

Софийская площадь почти пуста: утренние сирены устрашили киевлян, что сюда приходят прогуляться. Отца Ивана это не смущает: говорит, для зрителей устроит перезвон снова, после победы. «Колокол — это как символ того, что эта победа будет», — говорит отец Иван.

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