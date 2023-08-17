В Соледаре аэроразведчики полностью уничтожили российский командный пункт

В Соледаре Донецкой области аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского наголову уничтожили вражеский командный пункт.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

В Соледаре аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского обнаружили скрытый вражеский командный пункт и скорректировали туда сброс управляемой авиационной бомбы. Точный прилет – и от КП осталась только воронка", — говорится в сообщении.

На видео видны последствия мощного удара. На месте удара образовалась огромная воронка.

Российская сторона никак не комментирует это.

Напомним, Беларусь получила от России боевые вертолеты Ми-35.

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