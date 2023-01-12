В Соледаре идут тяжелые бои: в Минобороны рассказали последние новости

Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активный штурм.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, заявила, что в районе Соледара продолжаются бои, враг безуспешно пытается прорвать оборону и несет значительные потери.

Об этом она сообщила 12 января на брифинге.

"Жестокие и тяжелые бои сегодня продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно дерутся. Враг пытается безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет большие потери", — отметила Маляр и добавила, что подступы к городу сегодня фактически усеяны телами убитых путинских военных.

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Она подчеркнула, что россияне "двигаются прямо по телам своих погибших бойцов".

Бои за Соледарь и Бахмут

Напомним, что на данный момент самыми горячими точками на фронте являются Бахмут и Соледарь. Там продолжаются бои. Россияне, не имеющие особых успехов в войне, бросили туда все свои силы, чтобы выйти на границы Донецкой области.

Более того, главарь ЧИК "Вагнера" Евгений Пригожин, наемники которого штурмуют Бахмутское направление, уже несколько раз заявлял о взятии Соледара. Однако, это не соответствует действительности.

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