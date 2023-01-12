В Соледаре ликвидировали "мачо-алкоголика", который добровольно согласился убивать украинцев

Оккупанта похоронят через три месяца после его ликвидации

В Соледаре Донецкой области ликвидировали 40-летнего Тимура Черепанова, добровольно согласившегося убивать украинцев. Это оккупант любил фотографироваться в соболином меху и хвастался употребление алкоголя.

Об этом сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Оккупанта ликвидировали еще 20 октября 2022 года, однако его похороны состоятся 13 января 2023 года. У захватчика остались жена и двое маленьких детей.

Черепанов в соцсетях подписан как "Макс Фрай". Он добровольно отправился в Донецкую область убивать украинцев.

Оккупант любил хвастаться роскошной жизнью, позируя в белом костюме с соболиным мехом, однако со временем захватчик спился и уехал на фронт убивать людей.

Фото: OSINT-эксперт Иракли Комахидзе

"Эволюция по-русски — "мачо-алкоголик-жмур"... Найденные страницы Черепанова малоинформативны, но фото, загруженные им в разные годы, наглядно отражают жизненный путь россиянина — от "мачо в белых соболях" до пропитого алкоголика, с финалом бессмысленной смерти на чужой земле в статусе оккупанта", — поиронизировал эксперт.

Напомним, украинская разведка опубликовала очередной перехват разговора оккупанта, который воюет в Украине. Российский военный жалуется матери на ужасные условия обеспечения и большие потери. Также захватчик говорит, что через 5 лет украинцы будут ненавидить Путина и россиян.

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