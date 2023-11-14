В составе ВСУ появилась рота ударных БПЛА "Фаворит"

В составе Вооруженных сил Украины появилась рота ударных БПЛА "Фаворит". В состав роты ударных беспилотных авиационных комплексов вошли опытные воины и пилоты среди представителей единоборств и других видов спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения военных

Новая рота действует под командованием Дениса Перча, соучредителя и вице-президента Украинской федерации MAA (UFMAA), вице-президента профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC, который с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину в составе ВСУ. Большинство воинов "ФАВОРИТА" - его друзья, а также спортсмены и тренеры.

"У нас очень близкие и дружеские отношения, многих из побратымив я знаю уже много лет. Это помогает на поле боя, потому что работаем как единый механизм. Сейчас мы постоянно перемещаемся по стране, укрепляя позиции ВСУ и ТрО на самых горячих точках", - рассказал Денис. Перч.

Бойцов подразделения объединяет не только увлечение спортом, но и профессиональное знание военного дела, которое они получали на регулярных тренировках и во время выполнения сложных задач на разных участках фронта.

По словам командира, в состав роты вошли исключительно хорошо подготовленные и мотивированные специалисты с реальным боевым опытом.

"Бойцы моего подразделения действительно профессионалы высокого уровня. Собрать всех вместе стоило определенных усилий, но это важный шаг к нашей победе. Благодарен командованию, что именно мне выпала честь руководить этим подразделением. Со многими ребятами мы уже работали вместе. Тут все объединены одной целью - как можно больше уничтожать врага и приближать победу", - добавил он.

До момента создания "ФАВОРИТА" Денис служил в разведывательной роте, где прошел путь от разведчика до командира. В сентябре 2022 года бойцы под его руководством принимали участие в контрнаступлении в Харьковской области, выполняли боевые задачи на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Кроме преданности военному делу, Денис не покидает спорта и продолжает участвовать в развитии MMA в Украине. Благодаря усилиям UFMMA украинские бойцы регулярно занимают высшие ступени на международных турнирах, а лига WWFC входит в топ-10 рейтинга из более чем 400 профессиональных лиг, который сейчас возглавляет UFC.

Обеспечение подразделения всем необходимым для выполнения боевых задач на передовой, в том числе закупка дронов, буде проводиться при поддержке меценатов.