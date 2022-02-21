В Совете Федерации заявили, что Россия признает "ЛДНР" в пределах, которые сейчас "фактически установлены"

Так называемые договоры о дружбе и сотрудничестве с ОРДЛО будут рассмотрены 22 февраля.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признает "ЛДНР" в пределах, которые на данный момент "фактически установлены".

"Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в пределах, которые сейчас "фактически установлены", вопрос о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с республиками будет рассмотрен Советом Федерации 22 февраля", - заявил Климов.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также обратился к парламенту РФ, чтобы тот признал "независимость" "ДНР" и "ЛНР".

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