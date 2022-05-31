В списке ленд-лиза есть ЗРК Patriot и истребители F-16: Пионтковский о переломе войны на Донбассе

В списке ленд-лиза есть ЗРК Patriot и истребители F-16: Пионтковский о переломе войны на Донбассе

Ближайший месяц будет очень трудным. Россия попытается легитимизировать новые территориальные захваты после 24 февраля через свою агентуру в ЕС и США. Но Украина, безусловно, выиграет эту войну.

В пятницу, 3 июня, будет ровно 100 дней, как Украина держит героическое сопротивление полномасштабной российской войне, которая началась 24 февраля. Блицкриг Путина по взятию Киева за 3-4 дня, в котором, кстати, была убеждена американская разведка, провалился. С этого времени Москва изменила цель войны на банальное расширение территориальных захватов России.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, может в голове у Путина и стоит задача уничтожения Украины, смены власти, нового правительства в Киеве, но на самом деле идет банальное расширение их ОРДЛО и украинского Крыма до границ Херсонской и Запорожской областей.

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"Однако, когда Москва перешла к своему "второму" этапу войны на Донбассе, вот уже два месяца ничего радикального достичь им не удается. Да, у России большое преимущество в огневой силе, артиллерии и ракетной авиации. Ну, взяли они Попасную, сейчас идут бои за Северодонецк, но это все не то, что планировалось в Кремле", — говорит Пионтковский.

Перспективы этой широкомасштабной войны, по его мнению, зависят от конфигурации соотношения военных сил. США по ленд-лизу и всего 43 страны в Рамштайне обязались оказывать военную помощь Украине. Поэтому перспектива войны изменится, когда вся эта военная техника поступит на поле боя.

Немалую волну возмущения в украинском обществе вызвало недавнее заявление Джо Байдена, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут достать до территории РФ. Скорее всего, речь идет о дальнобойной артиллерии HIMARS и MLRS. Однако это заявление Байдена не означает, что нам совсем не будут поставлять эти системы. Скорее всего, речь идет о ракетах с дальностью полета до 300 км.

Фактически, во вторник, 31 мая, эту информацию подтвердила The Wall Street Journal, отметив, что Администрация Байдена планирует предоставить Украине системы с ракетными зарядами дальностью до 70 км. Правда, по словам Андрея Пионтковского, в конце июня мы можем увидеть на поле боя не только современные РСЗО.

"Можно просмотреть список. Это не какие-то обещания политиков – это текст закона о ленд-лизе, принятого Конгрессом. Там есть системы Patriot, которые усилят ПВО, американские истребители F-16, танки, бронетранспортеры. То есть будет радикальное изменение соотношения сил. Поэтому сейчас Москва отчаянно пытается использовать окно возможностей, которое у нее еще осталось, и захватить еще больше территорий на Донбассе, чтобы когда это соотношение сил изменится не в ее пользу, используя всю свою западную агентуру в Европе и США,оказывать давление на украинское общество и власть, чтобы заставить легитимизировать эти территориальные захваты", — считает Пионтковский.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал ТСН.ua, когда в Украину поступит первая партия ленд-лиза и когда следует ожидать основных конвоев.

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