В Средиземном море взорвался танкер, связанный с теневым флотом России

В Средиземном море разразился российский танкер. / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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В Средиземном море взорвался танкер "Vilamoura", входящий в состав теневого флота России. Судно, загруженное сырой нефтью, пострадало при переходе из Ливии. Его буксируют в Грецию для оценки повреждений.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

В Средиземном море разразился российский танкер. / © ГУР Минобороны

Инцидент произошел 27 июня 2025 года в моторном отделении танкера "Vilamoura" - судна, которое неоднократно использовалось для перевозки нефти из портов России. Взрыв зафиксировали примерно в 150 километрах северо-восточнее территориальных вод Ливии, во время перехода из порта Эз-Зувайтина.

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На борту танкера находилось не менее 1 миллиона баррелей сырой нефти. Судно ходит под флагом Маршалловых островов.

В апреле 2025 года "Vilamoura" находилась в российском порту Усть-Луга, а в мае - в районе Новороссийска, что подтверждает ее использование в схемах поставки российской нефти в обход санкций.

По состоянию на 1 июля поврежденное судно тянет пожарный буксир Boka Summit (флаг Мальты) в Лаконский залив в Греции, где будет оценено состояние танкера.

Владельцем "Vilamoura" является компания TMS Tanker Ltd., зарегистрированная в Марусе, Греция. Ее суда неоднократно упоминались в расследованиях о схемах перевозок нефти из РФ из-за нейтральных или оффшорных юрисдикций.

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