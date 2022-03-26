В срочной эвакуации из Чернигова нуждаются 44 тяжелораненых человека, среди них трое детей — мэр

Город фактически находится в оперативном окружении.

Оккупанты уничтожили в Чернигове автомобильный мост, который соединял город с Киевом, а пешеходный мост постоянно находится под вражескими обстрелами, что представляет опасность передвижения по нему и делает невозможным эвакуацию людей.

Об этом рассказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко на брифинге 26 марта, передает ТСН.ua.

"Пешеходный мост находится под постоянными российскими обстрелами. Он поврежден. На сегодняшний день, какие-то тяжелые грузы перевозить по нему опасно, потому что он может упасть в любую минуту. Кроме того есть высокий риск из-за обстрелов и того, что он виден издалека. Есть опасность передвигаться кому-либо по этому мосту. Мы работаем над тем, чтобы найти другие пути, чтобы доставлять в город гуманитарные грузы и вывозить раненых", — отметил Атрошенко.

Мэр Чернигова отметил, что из-за этого сейчас массовая эвакуация из города невозможна.

"В настоящее время вопрос эвакуации находится в режиме организации. Но не будет речи идти о массовой эвакуации, возможно мы найдем техническую возможность по несколько человек, тяжело раненых в частности. Сейчас находим способ, чтобы 44 тяжелораненых, которые у нас не могут выжить здесь из-за серьезности ранений. Им нужна срочная эвакуация. Это как военные, так и мирные граждане, в том числе трое детей", — добавил Атрошенко.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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