В США анонсировали новый пакет военной помощи и объяснили слова Байдена, что Украина не получит F-16

О новом пакете военной помощи в США могут объявить в ближайшее время.
В Белом анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Однако о передаче ВСУ современных самолетов речь не идет.
Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря администрации президента США Оливия Далтон, сообщает прессслужба Белого дома.
Далтон также прокомментировала заявление Джо Байдена о том, что США пока не планируют передавать Украине современные истребители. Она подчеркнула, что пока ей нечего добавить.
В Белом доме добавили, что США дает нашему государству много оружия, в котором нуждается в ВСУ.
"Вы знаете, мы направили артиллерию, боеприпасы, бронетехнику, мы регулярно общаемся по поводу их потребностей на поле боя, и я ожидаю, что скоро мы объявим о дополнительной помощи в области безопасности", — сказала Оливия Далтон.
Напомним, президент США Джо Байден в понедельник, 30 января, заявил, что США не будут передавать Украине самолеты.
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