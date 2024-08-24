В США до сих пор спорят о наступлении Украины в Курской области РФ: есть два вопроса – WP

Администрация президента США Джо Байдена, застигнутая врасплох вторжением Украины в Россию, все еще обсуждает, стоит ли помогать украинским войскам удерживать и, возможно, даже расширять присутствие в Курской области. Вашингтон остается неуверенным в целях украинской операции и обеспокоен эскалацией в отношениях с Москвой.

Об этом пишет The Washington Post.

По словам американских чиновников, Пентагон спросил украинцев, что им нужно для успеха их гамбита. Однако никаких решений о материальной поддержке этих усилий не было принято. Отмечается, что внутренние административные дискуссии сосредоточены на том, следует ли корректировать содержимое пакетов оружия, отправляемых каждые две недели. Речь идет о дополнительной бронетехнике или ускорении доставки некоторых боеприпасов и другого оборудования, которое могло бы помочь украинцам окопаться и защитить себя на захваченной российской территории.

По словам журналистов, администрация Байдена и раньше отдавала приоритет отправке Украине определенных видов вооружений в связи с изменением условий ведения боевых действий. Но пока продолжаются дискуссии о помощи Курской наступательной операции, доминируют два вопроса. Американцы говорят, что они не уверены в общей наступательной стратегии Киева. В то же время зависимость Украины от американского оружия возродила опасения по поводу прямой эскалации конфликта США и НАТО с Россией.

Также читайте Курская операция является началом новой стратегии Украины – экс руководитель внешней разведки

Пока что администрация заявляет, что не имеет четкого представления о целях Украины в захвате территории России, а также о том, намерена ли она удерживать или расширять свою оккупацию. "Может быть, у них есть план, но они не делятся им с нами", – сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Некоторые представители американской администрации и военные выразили восхищение тем, как украинские войска справились с вторжением в Курскую область. В то же время в США возникли вопросы использования американского оружия для наступательных действий внутри России.

Американские официальные лица ранее заявляли, что пересмотренная политика узко сосредоточена на использовании таких видов оружия как гаубицы и реактивная артиллерия для ведения огня из Украины в Россию. Остались в силе ограничения использования боеприпасов большой дальности. Однако украинские войска, по словам аналитиков и солдат на местах, уже используют американскую технику в Курской наступательной операции. Речь идет о бронетранспортерах Stryker и бронированных автомобилях MRAP.

Американские администрации иногда определяли американские удары в таких местах, как Ирак и Йемен, как "превентивную" оборону, а не нападение. Пока администрация Байдена пытается решить этот вопрос в Украине, президент Владимир Зеленский призвал отменить все американские "красные линии".

Также читайте Что известно США о стратегических целях Курской операции ВСУ: в Пентагоне удивили заявлением

По словам авторов, Россия публично обвинила, а администрация резко отрицала причастность США к наступлению. Российские официальные лица бездоказательно утверждали о присутствии американских "наемников" среди украинских войск в Курске. Американские официальные лица заявили, что они не предоставляли разведывательные данные для поддержки Курской операции: "Я не предполагаю, что Соединенные Штаты будут помогать или оказывать помощь в обмене разведывательными данными, что позволит дальнейший захват суверенной российской территории", – заявил второй американский чиновник.

Курская наступательная операция стала пиар-победой для украинского командования и стран. Столкнувшись с нехваткой призывников, Киев начал новую мобилизационную кампанию. Но расширение фронта до Курска с армией, которая уже недоукомплектована на всем поле боя в Украине, рискованно. Украинское военное командование рассчитывало, что Россия отвлечет силы из других участков фронта на востоке Украины для защиты Курска, но пока Москва избегает вывода подразделений из восточной части Донецкой области. Между тем, российские войска приближаются к стратегическому восточному городу Покровск, и некоторые украинские солдаты говорят, что оборонять этот район стало труднее, говорится в статье.

Но Соединенные Штаты Америки не дают советов, и Киев не просил о них. "Они будут делать то, что собираются делать", – подчеркивает чиновник.

Читайте также: