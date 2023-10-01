В США довольны ходом украинского контрнаступления - Жовква

Вопрос украинского контрнаступления стал первой темой разговора между лидерами Украины и США.

В ходе визита в США президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден обсуждали ход контрнаступления ВСУ.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква изданию ЛБ.

Он заявил, что вопрос украинского контрнаступления стал первой темой разговора между лидерами Украины и США.

"Вопрос контрнаступления был одним из первых, которые нарушил Джо Байден. Он спрашивал о том, каково развитие ситуации на поле боя и, что важнее, — какие планы Украины в контексте развития наступательных действий, какие дальнейшие перспективы", — отметил Жовква.

Он отметил, что в Соединенных Штатах удовлетворены ходом украинского контрнаступления.

"Спрашивали, что еще нужно Украине, чтобы эффективно продолжать наступление, какое оружие необходимо для защиты украинского населения и критической инфраструктуры накануне зимы и интенсификации ракетных атак. И как защитить работающий сейчас "зерновой коридор" и альтернативные маршруты доставки наших товаров, несмотря желание России взорвать их работу. Как вы знаете, после визита США обнародовали очередной пакет военной помощи, в который вошли дополнительные системы ПВО разной дальности и снаряды к ним", – подчеркнул замглавы ОП.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал, чего следует ожидать от россиян на Купянско-Лиманском направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что соучредитель DeepState Роман Погорелый очертил ситуацию на линии фронта и отметил, что враг пытается перехватить инициативу, однако ВСУ не остановить.

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