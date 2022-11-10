В США фиксируют признаки отступления русской армии из Херсона: процесс может затянуться

В Соединенных Штатах Америки фиксируют первые признаки отступления русских войск из Херсона на левый берег. Этот процесс может длиться от нескольких дней до недель.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, пишет CNN.

Милли отмечает, что российские оккупационные войска насчитывают около 20-30 тысяч человек. Именно поэтому отвод армии РФ может затянуться.

Генерал отмечает, что агрессорка Россия перебросит силы на оборонные рубежи у Днепра.

"Я считаю, что они делают это, чтобы сохранить свои силы, чтобы восстановить оборонительные рубежи южнее реки, но это еще предстоит выяснить. Просто сейчас ранние индикаторы говорят: они делают то, что говорят. Мы видим эти ранние индикаторы", – заявил Марк Милли.

Напомним, 9 ноября в Москве заявили, что решили вводить свою армию Херсона на левый берег. Аналитики американского Института изучения войны считают, что такими действиями Россия пытается задержать ВСУ, а не полностью остановить украинское контрнаступление.

Кроме того, в ISW отмечают, что украинский Генштаб хорошо спланировал кампанию блокирования ВС РФ на правом берегу Херсона. Благодаря этому украинская армия заставила оккупантов отойти через Днепр без необходимости крупных украинских наземных наступательных действий.

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