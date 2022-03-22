В США и НАТО считают, что Беларусь готова вторгнуться в Украину, и назвали вероятные даты

В США и НАТО считают, что Беларусь готова вторгнуться в Украину, и назвали вероятные даты

В НАТО оценивают, что белорусское правительство "готовит среду, чтобы оправдать наступление РБ против Украины".

Соединенные Штаты и НАТО считают, что войска Беларуси в ближайшие дни могут вторгнуться в Украину, и для нападения страна уже принимает необходимые меры.

Об этом сообщили CNN военные чиновники США и НАТО в понедельник, 21 марта.

"Путин нуждается в поддержке. Помогло бы во что бы то ни стало", — объяснил чиновник.

Как пишет издание со ссылкой на источник из белорусской оппозиции, боевые подразделения Беларуси готовы в ближайшие дни вступить в Украину с тысячами сил, готовыми к развертыванию. По мнению этого источника, это будет иметь меньшее военное влияние, чем геополитическое, учитывая последствия присоединения к войне другой страны.

Высокопоставленный представитель разведки НАТО особо сказал, что в НАТО оценивают, что белорусское правительство "готовит среду, чтобы оправдать наступление РБ против Украины".

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В то же время, по мнению военного чиновника НАТО, окончательное решение по участию Беларуси в войне еще должно быть принято в Москве, и пока нет никаких признаков того, что белорусские силы участвуют в боях в Украине.

"Дело не в том, чего хочет Александр Лукашенко", — объяснил чиновник, имея в виду самопровозглашенного белорусского президента. "Вопрос такой: хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе? Участие дестабилизирует Беларусь " — сказал чиновник.

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