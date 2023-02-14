В США нашли причину не предоставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS — Politico

Вашингтон не может поставлять в Украину дальнобойные ракеты ATACMS, потому что в США — дефицит снарядов. В Белом Доме озабочены, мол, этого количества не хватит для обеспечения собственных нужд.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на четыре источника в администрации американского президента Джо Байдена.

Издание пишет, что на недавних встречах в Пентагоне официальные лица США заявили украинским представителям, мол, нет лишних армейских тактических ракетных систем. Именно поэтому опрокидывание ATACMS на фронт приведет к сокращению запасов и даже взорвет готовность американских вооруженных сил к предстоящим боевым действиям.

Один из чиновников рассказал, что Вашингтон хочет сохранить определенный уровень дальнобойных боеприпасов на американских складах.

"При любом пакете мы всегда учитываем нашу готовность и наши собственные запасы, одновременно предоставляя Украине то, что ей необходимо на поле боя. Есть и другие способы предоставить Украине возможности, необходимые для нанесения ударов по целям", — высказался источник.

Также в Вашингтоне обеспокоены тем, что ВСУ будет использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов в глубь территории России. А, к слову, Москва пригрозила, что такой результат будет означать пересечение "красного предела" со стороны США.

Впрочем, стоит отметить, что в Украине не раз считались, что в обмен на поставки таких ракет готовы отказаться от применения по целям на территории России – не уточняя, включены ли в них цели на оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.

В свою очередь Украина рассматривает обходные пути для получения ракет ATACMS. В частности, Киев может запросить одобрение Вашингтона для покупки таких снарядов у союзной страны, используя военное финансирование США. Ракеты этого типа имеют Южная Корея, Польша, Румыния, Греция, Турция, Катар и Бахрейн.

Напомним, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес отмечает, что освободить аннексированный Крым невозможно без высокоточного дальнобойного оружия. По его словам, высокоточное оружие большой дальности, средства дальнего радиуса действия, "то ATACAMS, F-16, беспилотники Gray Eagle, наземные бомбы малого диаметра" могут сделать невозможным пребывание российского флота, авиации или армии в Крыму.

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