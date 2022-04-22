В США назначили ответственного за оружие для Украины

Белый дом нанял отставного генерала с опытом работы в Пентагоне, который будет координировать предоставление оружия Украине.
США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами.
Об этом сообщает CNN.
Два чиновника администрации Байдена сообщили, что Терри Вольф недавно присоединился к Совету национальной безопасности, чтобы помочь координировать помощь в области безопасности, которую США и их партнеры предоставляют Украине.
Вольф – трехзвездный генерал в отставке и офицер танковых войск с опытом работы в Пентагоне, Объединенном штабе, Государственном департаменте и Совете национальной безопасности. В армии США трехзвездочные офицеры, как правило, имеют звание генерал-лейтенанта.
"Его опыт работы как заместителя (специального представителя президента) в Глобальной коалиции по противодействию ИГИЛ будет потрясающим в обеспечении того, чтобы эта коалиция сохраняла импульс", – сказал CNN один из официальных лиц.
Напомним, президент США Джозеф Байден объявил, что США отправляют Украине дополнительный пакет на 800 миллионов долларов. Пакет включает в себя очень мощные оборонительные инструменты для наших военных. В частности, это артиллерия, снаряды, беспилотники.
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