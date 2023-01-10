В США не исключили, что Иран понесет ответственность за помощь России в войне против Украины

США определили отдельные действия русской армии как военные преступления
В США не исключили, что Иран может понести ответственность за помощь России в ее войне против Украины, поскольку поставляет оружие, используемое для ударов по инфраструктуре.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Укринформ.
"Если мы обнаружим, что правительство Ирана в целом или иранские чиновники являются соучастниками военных преступлений или причастны к ним, мы будем работать над тем, чтобы привлечь их к ответственности", — сказал Прайс.
Он отметил, что США определили отдельные действия российской армии как военные преступления и продолжают документировать их.
"И если эти доказательства будут указывать, что к военным преступлениям причастны другая страна, другой международный субъект, мы будем работать над привлечением к ответственности", — добавил Прайс.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал один из городов России, где могут начать производство "шахедов".
Кроме того, мы ранее информировали, что Иран начинает передавать России чертежи и компоненты для беспилотников, после того как страны-террористки достигли соглашения о начале производства ударных беспилотников.
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