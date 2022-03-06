В США неизвестный донор перечислил миллион долларов на нужды украинской армии

Маркарова опубликовала письмо, написанное на имя донора, в котором рассказала ему о том, как украинская армия воюет с оккупантами.

Вчера на счет, открытый в НБУ, неизвестным донором был перечислен 1 млн долл. США.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

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"Вчера на счет, открытый в НБУ, неравнодушным щедрым другом было перечислено 1 млн долл. США. Спасибо за такую нужную поддержку Украины во время, когда мы боремся за наш дом! Слава Украине!" — написала она на странице в Facebook.

Также Маркарова опубликовала письмо, написанное на имя донора, в котором рассказала ему о том, как украинская армия воюет с оккупантами.

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Напомним, дедушка Николай с Буковины перечислил украинской армии около 400 тысяч гривен. Рассказывает, что деньги откладывал с пенсии на черный день. Себе ничего почти не покупал.

На 05 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, в общей сложности было перечислено почти 10 млрд грн.