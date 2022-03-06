В США неизвестный донор перечислил миллион долларов на нужды украинской армии

Маркарова опубликовала письмо, написанное на имя донора, в котором рассказала ему о том, как украинская армия воюет с оккупантами.
Вчера на счет, открытый в НБУ, неизвестным донором был перечислен 1 млн долл. США.
Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Вчера на счет, открытый в НБУ, неравнодушным щедрым другом было перечислено 1 млн долл. США. Спасибо за такую нужную поддержку Украины во время, когда мы боремся за наш дом! Слава Украине!" — написала она на странице в Facebook.
Также Маркарова опубликовала письмо, написанное на имя донора, в котором рассказала ему о том, как украинская армия воюет с оккупантами.
Напомним, дедушка Николай с Буковины перечислил украинской армии около 400 тысяч гривен. Рассказывает, что деньги откладывал с пенсии на черный день. Себе ничего почти не покупал.
На 05 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, в общей сложности было перечислено почти 10 млрд грн.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.