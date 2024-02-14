В США обеспокоены серьезной угрозой национальной безопасности: Салливан сделал анонс

На завтра, 15 февраля, назначен брифинг с участием ключевых законодателей.

В США чиновники предупредили о серьезной угрозе национальной безопасности.

Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Да, в США обеспокоены безопасной ситуацией. Там полагают, что существует серьезная угроза. На завтра, 15 февраля, назначен брифинг с участием ключевых законодателей.

Салливан также добавил, что администрация Белого дома применила более творческие и стратегические подходы к рассекречиванию разведывательной информации в национальных интересах США, чем любая другая администрация в истории.

"Я уверен, что президент Байден своими решениями, которые он принимает, будет обеспечивать безопасность американского народа в будущем", – заявил Салливан.

Напомним, что всплыла потрясающая информация о якобы "тайной встрече" советников Путина и Байдена в Турции, где должны были обсудить "мир в Украине".

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