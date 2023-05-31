В США объяснили, почему запрещают Украине обстреливать территорию РФ: "Этого Путин и требует"

Кирби убежден, что Путин хочет эскалации и еще большей войны на территории Европы.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал атаку дронов по Москве и подчеркнул, что США не поддерживают удары по территории России. В то же время, он не подтвердил, что на столицу государства-агрессора летели именно украинские дроны.

Об этом он сказал в интервью CNN.

Кирби подчеркнул, что США и дальше будет передавать Украине оружие для защиты своей территории, но не поддерживают удары по России, поскольку это повысит уровень эскалации.

"Мы согласны с тем, что украинцы имеют право на самооборону. Последние 15 месяцев мы помогали им защищать себя и свою территорию от российской агрессии. Мы сказали, что не хотим поощрять или способствовать атакам внутри России, потому что мы не хотим видеть эскалацию войны за пределами насилия, от которого уже страдает украинский народ", — сказал он.

В Белом доме не подтвердили, что за атакой дронов по Москве стоит именно Росси.

"Мы все еще пытаемся получить информацию и составить определенное представление о случившемся, но я не могу сказать вам, что на данный момент у нас есть какая-то точная информация", — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что Киев заверил Вашингтон в том, что ВСУ не будут использовать американское оружие для ударов по России.

"Я думаю, мы все понимаем, что если мы дадим Путину то, что он требует, а это - война против Запада, война против США, война против НАТО, то будет гораздо больше страданий по всему европейскому континенту, поэтому мы не хотим видеть эскалацию этой войны", — сказал Кирби.

Напомним, 30 мая местные власти заявили об атаке неизвестных дронов на Москву и повреждении домов.

Российские СМИ сообщили, что Путин чуть не попал под атаку дронов возле Москвы.

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