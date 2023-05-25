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В США объяснили, почему затягивали с передачей истребителей F-16

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В США объяснили, почему затягивали с передачей истребителей F-16

Генерал Милли объяснил, почему США затягивали по передаче истребителей F-16 / Фото: Getty Images

F-16 Украине в значительной степени передают для обеспечения контроля за воздушным пространством.

Истребители F-16 пока не были бы достаточно действенными для обеспечения обороны воздушного пространства Украины, потому что у россиян оставалось значительное преимущество в воздухе.

Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, комментируя затягивание вопроса о передаче истребителей F-16 Украине.

Генерал отметил, что F-16 Украине в значительной степени передают для обеспечения контроля за воздушным пространством.

"Самый быстрый и дешевый способ защитить воздушное пространство – делать это с земли и предоставлять эффективные наземные системы ПВО. Это наиболее эффективный путь помешать россиянам получить преимущество в воздухе, и именно это мы делали", – указал он.

Вилли заявил, что сам самолет и его содержание стоят 2 миллиарда долларов США. "У россиян – тысячи самолетов-истребителей четвертого и пятого поколений. Поэтому, чтобы противостоять им в воздухе, нужно существенное количество истребителей четвертого и пятого поколений", – добавил Милли.

Он добавил, что самолеты F-16 скоро войдут в состав Военно-воздушных сил Украины, но для того чтобы построить серьезные воздушные силы, необходимые мощности и значительное количество времени.

Напомним, ранее постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета организации заявил, что российская пропаганда постепенно становится все более абсурдной и утверждает, что армия РФ уже уничтожила в Украине несколько десятков комплексов Patriot.

Кроме того, мы ранее информировали, что Соединенные Штаты и их союзники, входящие в Контактную группу по поддержке Украины, обязались выделить военную помощь на общую сумму в $65 млрд.

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Дата публикации
Просмотры
722
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