В США объяснили, зачем Россия наносит удары по украинским портам

Россия также атаковала зерновые склады на Дунае, где проходит жизненно важный экспортный маршрут.

Россия наносит ракетные удары по портовой инфраструктуре Украины для того, чтобы лишить украинскую экономику основного источника дохода.

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Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает Укринформ.

"Ракетные обстрелы и удары беспилотников, которые начались на прошлой неделе после того, как РФ вышла по Черноморской зерновой инициативе, привели к гибели и ранениям десятков мирных жителей, разрушению объектов из списка наследия ЮНЕСКО, в том числе исторического Спасо-Преображенского собора, уничтожения во всем мире", — сказал представитель Госдепа.

Миллер отметил, что Россия также атаковала зерновые склады на Дунае, где проходит жизненно важный экспортный маршрут после того, как Кремль фактически заблокировал черноморские порты.

"Эти злонамеренные удары еще раз иллюстрируют готовность РФ использовать продовольствие как оружие в своей незаконной войне против Украины", — подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Миллер указал, что Кремль таким образом "хочет лишить экономику Украины основного источника дохода" и пренебрегает потребностями в продовольствии людей во всем мире.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут сохранять непоколебимую поддержку Украины, которая защищает себя и борется за возвращение своей суверенной территории. Мы будем продолжать поддерживать украинцев, работающих над восстановлением и восстановлением", — заверил Миллер.

Однако, констатировал он, Кремль продолжает разрушать в Украине.

"Пока Россия не отведет свои войска и не продемонстрирует, что она заинтересована в мире, наша общая ответственность — требовать от Кремля прекратить атаки на Украину и ее народ, помочь Украине защитить свою территорию и защитить собственных людей, а также привлечь Россию к ответственности за страдания, которые она решила причинить многим людям", — подытожил представитель.

Напомним, ранее сообщалось, что США вместе с партнерами работают над тем, чтобы возобновить поставки зерна из Украины, которые снова заблокировала Россия, но сделать это будет "очень и очень тяжело".

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что страны Черноморского региона, в частности Украина и Турция, поддерживают друг с другом конструктивные и предметные отношения по вопросу разблокирования работы "зернового коридора", и только Россия безосновательно стремится властвовать в акватории Черного моря.

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