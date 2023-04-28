В США отреагировали на ночную ракету атаку россиян по Украине

Обстрелы РФ только консолидируют партнеров в помощи Украине.

Страна-агрессорка Россия до сих пор не поняла, что ее жестокость лишь укрепляет решительность Украины и консолидирует западных партнеров. В частности, США, в помощи.

Об этом заявила в Twitter госпожа США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, российские удары по мирным украинским городам "углубляют нашу приверженность поддержке Украины в ее борьбе".

"Еще больше жизней трагически потеряно, когда российские ракеты попали в очередной жилой дом", — отметила она.

Ночная ракетная атака 28 апреля

В ночь на 28 апреля агрессорка Россия массированно атаковала Украину. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 23 крылатых ракет и два беспилотника. Российские войска атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95.

Армия РФ ударила ракетами по городу Умань. По состоянию на 10 утра известно о десяти погибших. Жертвами атаки окупантов стали двое десятилетних детей.

РФ также атаковала ракетами Днепропетровскую область. Силам ПВО удалось сбить семь вражеских объектов. В Днепре произошло разрушение частного дома. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Есть раненые.

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