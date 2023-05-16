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Официально: США отреагировали на информацию о повреждении Patriot в Украине

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
3229
Время на прочтение
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Официально: США отреагировали на информацию о повреждении Patriot в Украине

Джон Кирби не подтвердил информацию о повреждениях ЗРК. / Фото: Associated Press

Представитель Совета Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби не подтвердил информацию о повреждениях ЗРК.

В Белом доме не могут подтвердить информацию СМИ о том, что Patriot в Украине был поврежден.

Об этом заявил представитель Совета Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, сообщает журналист "Голоса Америки" Остап Ярич в Twitter.

"В Белом доме не могут подтвердить информацию о том, что Patriot в Украине был поврежден — представитель Совета по нацбезопасности Джон Кирби. Он добавил, что в случае если бы системе были нанесены повреждения, требовавшие ремонта за пределами Украины, тогда США с этим помогли бы ", – написал Ярич.

Напомним, высокопоставленный американский чиновники на правах анонимности сообщил журналистам, что 16 мая во время массированного ракетного обстрела россияне могли повредить ЗРК Patriot, но точно ничего не уничтожили.

Чиновник отметил, что США все еще оценивают степень повреждения системы.

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Дата публикации
Просмотры
3229
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